ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба управления МВД России по Республике Бурятия сообщила о задержании якутского шамана Александра Габышева, который шёл в столицу, чтобы изгнать из Кремля президента России Владимира Путина.

Шаман был арестован по поручению следователя на 202-м километре трассы «Байкал» неподалеку от границы с Иркутской областью. Габышев подозревается в совершении преступления на территории Якутии. Он будет отправлен самолётом в Якутск для привлечения к следственным действиям.

Один из поддерживающих начинание шамана сообщил в YouTube, что перед задержанием дорогу перекрыли, к операции были привлечены десятки сотрудников правоохранительных органов.