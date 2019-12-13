ИА «Ореанда-Новости». В Чебоксарах 17-летняя студентка колледжа напала с ножом на заведующего отделением колледжа.

В Чебоксарах студентка напала на сотрудницу колледжа с ножом. 17-летнюю девушку, которая всё же смогла ранить заведующую отделением, доставили в отделение. Об инциденте сообщают РИА Новости, ссылаясь на МВД республики Чувашия.

Нападение произошло в Чебоксарском экономико-технологическом колледже сегодня утром. Мотивы действий студентки устанавливаются, однако следователи подозревают, что у девушки существуют проблемы с психическим здоровьем. Её ожидает экспертиза.

Вопрос о возбуждении дела находится на обсуждении. Раненную сотрудницу доставили в медицинское учреждение с поверхностными ранами лица. Её жизни ничего не грозит.