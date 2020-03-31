ИА «Ореанда-Новости». Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чиновники республики переведут половину заработной платы в поддержку медиков, которые работают с заражёнными коронавирусом пациентами, пишет РИА Новости.



Кадыров отметил, что предложение о таких мерах поддержки поступило от самих госслужащих. Глава республики эту инициативу поддержал.



Президент Чечни добавил, что очень благодарен всем тем, «кто не остался в стороне от всеобщего дела спасения нации от невиданной ранее угрозы».