18.05.2019, 11:02
В Чечне откроют самую большую в Европе мечеть
ИА «Ореанда-Новости». В августе в Чечне откроют мечеть, одновременно находиться в которой смогут до 20 тысяч верующих.
Мечеть появится в городе Шали. Президент республики Рамзан Кадыров уже заявил, что она почти готова, остались последние штрихи. Он недавно побывал в Шали, чтобы убедиться, что график строительства не отстаёт.
Отмечается, что мечеть откроют в августе вместе с расположенной неподалёку школой хафизов. Во время открытия мечете и школы проведут религиозные конкурсы международного уровня.
Мечеть появится в городе Шали. Президент республики Рамзан Кадыров уже заявил, что она почти готова, остались последние штрихи. Он недавно побывал в Шали, чтобы убедиться, что график строительства не отстаёт.
Отмечается, что мечеть откроют в августе вместе с расположенной неподалёку школой хафизов. Во время открытия мечете и школы проведут религиозные конкурсы международного уровня.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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