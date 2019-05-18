Мечеть появится в городе Шали. Президент республики Рамзан Кадыров уже заявил, что она почти готова, остались последние штрихи. Он недавно побывал в Шали, чтобы убедиться, что график строительства не отстаёт.Отмечается, что мечеть откроют в августе вместе с расположенной неподалёку школой хафизов. Во время открытия мечете и школы проведут религиозные конкурсы международного уровня.



