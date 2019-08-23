ИА «Ореанда-Новости» В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть.

На церемонии открытия объявил глава Чечни Рамзан Кадыров, что храм назван именем пророка Мухаммеда. На мероприятие приехали представители ряда мусульманских стран, а также полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв. Президент России Владимир Путин отправил собравшимся телеграмму с поздравлениями.

На прилегающей территории смогут разместиться до 70 тысяч магометан. Здание храма построено из белого мрамора, храм украшен чистым золотом и ручными росписями.