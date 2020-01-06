ИА «Ореанда-Новости». Представитель главы Чечни в Южном федеральном округе Руслан Гончаев заявил, что в Чечни обеспокоены поведением блогера, который перед камерами бросал деньги в толпу, пишет «МК».



Ранее блогер Альфредо Аудиторе разбросал в центре Волгограда в общей сложности около двухсот тысяч рублей. СМИ писали, что он сын зампредставителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлана Носаева.



Гончаев рассказал, что блогер объяснил им, что власти города знали об этой акции. Гончаев также отметил, что хотя жалоб на произошедшее не поступало, он все равно не поддерживает поведение блогера, так как «это не в российских традициях».