ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба парламента Чеченской Республики сообщила, что депутаты единогласно и в окончательном чтении проголосовали за закон, предусматривающий ограничение продажи электронных сигарет несовершеннолетним, а также их использования на территории республики.

Представитель пресс-службы уточнил, что запрет касается розничной реализации несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для них и устройств для нагревания табака. Кроме того, запрещено использовать данные предметы в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, спорта, в социальных помещениях, в общественном транспорте, на детских площадках, в лифтах и помещениях общего пользования в многоквартирных домах.

Ранее премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у него есть стремление ввести запрет на ввоз и распространение электронных сигарет на территории республики, указывая на их вред для здоровья. При этом политик отметил, что он уверен в поддержке данной инициативы депутатами республиканского парламента.