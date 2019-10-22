ИА «Ореанда-Новости». В Ленинском районе Челябинска произошла авария в сетях ЖКХ.

Об отключении теплоснабжения сообщила пресс-служба администрации города.

Из их сообщения следует, что в магистральном трубопроводе произошёл гидравлический удар. Его причиной стало незаконное перекрытие запорной арматуры. Авария произошла ночью.

Так, на 9:15 по местному времени (7:15 мск), без отопления остаются 154 многоквартирных, а также 152 частных дома. Общее количество проживающих в них составляет порядка 20 тысяч человек.

Кроме того, отопление отключено в 17 социально значимых городских объектах.

Ведутся ремонтные работы, проводятся попытки запустить отопление. В связи с аварией создан оперативный штаб.