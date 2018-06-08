ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Челябинске неизвестный мужчина стал стрелять из пневматического ружья по несовершеннолетним рядом со зданием школы-гимназии. В ходе инцидента пострадал один ребёнок. Мужчину уже задержали, и он объяснил мотив своего поступка.

8 июня днём рядом со школьным двором мужчина открыл стрельбу из окна дома №113а на улице III Интернационала по детям – двум мальчикам 13-ти лет. Сообщается, что дин из них пострадал. В администрации города также подтвердили, что инцидент имел место быть.

Стрелявшего сразу вычислили и задержали. Им оказался мужчина, местный 41-летний житель. Согласно предварительной версии следствия, мужчина в этот момент был пьян, он увидел, что подростки бегают по крышам гаражей, и решил их так спугнуть. Предположительно, один из гаражей, расположенный рядом со школой №63 в Челябинске, принадлежит ему.

Мальчик, который пострадал сейчас не в больнице, родители, которые прибыли сразу же на место происшествия, отказались от его госпитализации. С их слов, он получил лишь несколько ссадин и царапин. Сами врачи «скорой» сообщили, что у ребёнка лишь касательные раны.

В управлении Следственного комитета по региону уточнили, что в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело. Его стрельбу из пневматики по детям классифицировали по статье «хулиганство, совершённое с применением оружия». Сейчас будет решаться вопрос о наказании.

По этой статье предусмотрено несколько вариантов наказания: штраф 300-500 тысяч рублей, или штраф в сумме зарплаты за два-три года, либо работы до 480 часов часов, или исправительные работы от года до двух лет, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы на пять лет. Это зависит от мотива и характера преступления.



Подобный случай был в Башкирии год назад. Мужчина обстрелял трёх девочек 6, 8 и 11 лет, он тоже был пьян. Это было в деревне. Одной пострадавшей даже сделали операцию по извлечению пули.



