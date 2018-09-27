ИА «Ореанда-Новости». Челябинский губернатор направил 89 миллионов рублей на решение проблемы с мусором, из-за которой в городе не так давно ввели режим чрезвычайной ситуации.



Глава Челябинской области Борис Дубровский распорядился выделить 88,7 миллионов рублей из регионального бюджета и направить их на мероприятия по устранению проблемы с вывозом мусора в Челябинске. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

«Соответствующие изменения в закон об областном бюджете на 2018-2020 годы утвердили в четверг депутаты заксобрания региона», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее стало известно, что в Челябинске местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за того, что во дворах оказались переполненные контейнеры для мусора. Мусор длительное время не вывозили с контейнерных площадок. Власти города на решение проблемы выделили из бюджета 14 миллионов рублей. Эти деньги направили руководителям районных администраций.

По данным прокуратуры региона, проверка выявила в Челябинске более 300 фактов ненадлежащего состояния контейнерных площадок из-за длительного невывоза отходов.

По данным Министерства финансов, 88,7 миллионов направят на мероприятия по обработке и захоронению коммунальных отходов в связи с закрытием свалки в Челябинске.

«Это новая строка в бюджете, поэтому включение данных расходов потребовало корректировки основного финансового закона области», — пояснил министр финансов региона Андрей Пшеницын.

Что там происходит?

Проблема появилась из-за того, что 11 сентября в Челябинске закрылась мусорная свалка. Она работала с 1989 года. После закрытия коммунальные отходы населения начали вывозиться на лицензированные полигоны Полетаево, Урефты и Копейска.

Однако 11 перевозчиков из 16 отказались работать – они в одностороннем порядке перестали вывозить мусор в Челябинске после закрытия городской свалки и направления потоков мусора на другие площадки.

Областное управление ФАС пообещало изучить действия местных перевозчиков на предмет сговора или злоупотребления доминирующим положением.