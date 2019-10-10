Сотрудники ведомств проверили весь микрорайон города, однако причину установить так и не смогли.

Напомним, что жители микрорайона под названием Чурилово, расположенного на территории города Челябинска, вчера, 9 октября, стали свидетелями странных взрывов. Поднявшийся шум заставил активизироваться автомобильные сигнализации, животные в округе начали искать себе более спокойное место. Некоторые утверждают, что в их домах затряслись стёкла в окнах. Жители Чурилово в массовом порядке начали звонить в экстренные службы, в том числе, в службу 112.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Челябинской области, в район Чурилово были направлены специалисты подразделений спасательных служб, однако ничего подозрительного не было обнаружено. В ведомстве уверяют, что в настоящее время угроза для населения отсутствует.

Аналогичные заявления прозвучали и в местной полиции. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, которые проверили всю местность, но никаких инцидентов не было зафиксировано. Сами жители Чурилово предположили, что на полигоне, расположенном недалеко от района, свои учения проводили сотрудники Росгвардии. В ведомстве засвидетельствовали проведение учений, но информацию о взрывах отрицают – Росгвардия использует обычное автоматическое оружие.

Ещё одной из версий возникновения взрывов стал завод «Сигнал», на котором, по мнению местного населения, произошла утилизация взрывоопасных веществ. Однако, и эта версия не прошла проверку – жители домов, расположенных ближе к предприятию, взрывов не слышали.