ИА «Ореанда-Новости» В посёлке Нововарламово в Челябинской области в воскресенье 3 февраля загорелся частный жилой дом, в нём находились трое детей – все они погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России. Сообщается, что взрослых в момент возгорания дома не было.

Пожар начался утром, к моменту прибытия на место происшествия пожарных, в одной из комнат дома происходило открытое горение. Через четыре минуты огонь удалось ликвидировать. Прибывшие на место пожара медики констатировали гибель троих маленьких детей - - 2013, 2014 и 2017 годов рождения. Родители малышей в этот момент были на работе, отмечается в сообщении пресс-центра.

Причины возгорания на данный момент устанавливаются. На место трагедии прибыли специалисты для расследования причин. Там же находится и глава Октябрьского муниципального района Михаил Молчан, с родителями работают психологи.

Всего в ликвидации пожара принимали участие 18 человек и 6 единиц техники.По факту гибели детей Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело – причинение смерти по неосторожности.Предварительная причина смерти троих детей – отравление угарным газом.

Ещё один пожар унёс жизни женщины и ребёнка в якутском селе Намцы . Возгорание произошло рано утром 3 марта. Об этом передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс службу регионального главка МЧС.

В огне погибла женщина 1979 года рождения и ребёнок - 2013 года. Ещё одного маленького ребёнка врачи госпитализировали в реанимацию. По предварительным данным, пожар начался вследствие неосторожного обращения с огнём.

Напомним, ранее 1 марта в дагестанском селе Тисси-Ахитли, расположенном в труднодоступном высокогорном районе вспыхнул пожар. Тушение огня осложнял ветер и густая застройка домов. Пламя распространилось по площади 2,5 тыс. кв. м. Местные жители были эвакуированы, всего в результате пожара сгорело 11 домов.



