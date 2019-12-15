15.12.2019, 13:11
В Челябинске собака напала на хозяина. Начата проверка
ИА «Ореанда-Новости» Агентству РИА Новости в воскресенье, 15 декабря, сообщили в пресс-службе ГУМВД России о том, что полицией была начата проверка по факту нападения собаки на жителя Челябинска.
В социальной сети "ВКонтакте" на странице, которая посвящена городу Челябинску, заявлено о произошедшем на улице Трашутина несчастном случае. Как рассказывают очевидцы, пьяный мужчина выгуливал своего бойцовского пса. На улице пес повёл себя агрессивно и напал на своего хозяина. В результате нападения собаки мужчина был госпитализирован.
Сотрудниками полиции данное сообщение было зарегистрировано. Полицейские прибыли на место происшествия, опросили жильцов. Сейчас в отделе полиции "Тракторозаводский" проводится проверка.
В социальной сети "ВКонтакте" на странице, которая посвящена городу Челябинску, заявлено о произошедшем на улице Трашутина несчастном случае. Как рассказывают очевидцы, пьяный мужчина выгуливал своего бойцовского пса. На улице пес повёл себя агрессивно и напал на своего хозяина. В результате нападения собаки мужчина был госпитализирован.
Сотрудниками полиции данное сообщение было зарегистрировано. Полицейские прибыли на место происшествия, опросили жильцов. Сейчас в отделе полиции "Тракторозаводский" проводится проверка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии