В социальной сети "ВКонтакте" на странице, которая посвящена городу Челябинску, заявлено о произошедшем на улице Трашутина несчастном случае. Как рассказывают очевидцы, пьяный мужчина выгуливал своего бойцовского пса. На улице пес повёл себя агрессивно и напал на своего хозяина. В результате нападения собаки мужчина был госпитализирован.Сотрудниками полиции данное сообщение было зарегистрировано. Полицейские прибыли на место происшествия, опросили жильцов. Сейчас в отделе полиции "Тракторозаводский" проводится проверка.