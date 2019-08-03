ИА «Ореанда-Новости». Ночью в контактном зоопарке в городском саду им. А.С. Пушкина Челябинска убили животных и птиц, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.



Полиция завела уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Расследование этого дела взято на контроль руководством регионального ГУ МВД. Официальными комментариями по этому преступлению издание пока не располагает.



Представитель зоопарка рассказал, что охрана есть только в парке, зоопарк никто дополнительно не охраняет. Животные остаются на ночь в закрытых домиках и загонах. Ветеринар, который осмотрел мёртвых животных, предположил, что раны им нанесли ножом. Рядом с вольерами были также следы собаки.