ИА «Ореанда-Новости» В Челябинске врач-терапевт одной из местных больниц оказался психически больным маньяком, в юности он совершил ритуальное убийство – расчленил одноклассника и выпил его кровь. 32-летний Борис Кондрашин устроился в медучреждение по поддельным документам, у него был фальшивый диплом врача и справка об отсутствии судимости.

СМИ сообщают, что маньяка на одном из медицинских форумов узнал психиатр, который в прошлом лечил его. Сотрудник больницы, где работал Кондрашин, рассказал РИА Новости, что тот не вызвал никаких подозрений, был воспитанным и адекватным. Когда потребовалась справка из МВД об отсутствии судимости, Кондрашин принёс поддельный документ, но затем испугался и уволился по собственному желанию 14 января. Руководство больнице сделало запрос в прокуратуру, где и выяснилось, что бывший врач на самом деле психически больной маньяк.

Ритуальное убийство Кондрашин совершил, когда ему было 16 лет. Об этом писали в газете «Челябинская неделя» в 2000 году.По информации издания, мальчик увлекался чёрной магией и колдовством и называл себя бароном фон Гинцелем, как сообщают некоторые СМИ, это правда.

Жертвой маньяка стал популярный в школе гитарист и спортсмен Илья. Кондрашин предложил однокласснику принять запрещённые вещества у себя дома. В издании подробно описываются детали кровавого преступления, Кондрашин распотрошил тело одноклассника, а его кровь выпил из специально подготовленного бокала. Он разрезал кости жертвы ножовкой, съел его печень, сцедил кровь из сердца, а конечности разбросал по улице. При этом он вынул глаза несчастного и поместил их в формалин, чтобы закрепить союз с тёмными силами. Отрубленную голову одноклассника маньяк выкинул в мусорный контейнер.

Тогда юного маньяка задержали правоохранительные органы, он сознался в содеянном, однако суд признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Пресс-секретарь СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков рассказал в интервью РИА Новости, что у Кондрашина давно были при себе поддельные документы, а это значит, что он заранее готовился устроиться на работу в больницу. В январе в квартире преступника провели обыск, в ходе которого обнаружили у него наркотики. Сейчас маньяка-потрошителя арестовали на два месяца, предъявили обвинение по двум статьям.