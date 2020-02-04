04.02.2020, 17:47
В Челябинске все школы закрыли на карантин
ИА «Ореанда-Новости». В Челябинске было решено с 5 февраля закрыть на карантин школы на неопределённый срок, пишет «МК».
Кроме того, не будут работать учреждения дополнительного образования всех форм собственности. На такие меры власти города пошли из-за эпидемии гриппа и ОРВИ.
Ранее стало известно, что уровень заболеваемости в Челябинске стал выше эпидемического порога на 24,5%. Большинству пациентов был поставлен диагноз ОРВИ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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