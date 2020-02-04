ИА «Ореанда-Новости». В Челябинске было решено с 5 февраля закрыть на карантин школы на неопределённый срок, пишет «МК».



Кроме того, не будут работать учреждения дополнительного образования всех форм собственности. На такие меры власти города пошли из-за эпидемии гриппа и ОРВИ.



Ранее стало известно, что уровень заболеваемости в Челябинске стал выше эпидемического порога на 24,5%. Большинству пациентов был поставлен диагноз ОРВИ.