По словам представителя министерства экологии по Челябинской области Виталия Безрукова, зеленоватый оттенок снега, который был обнаружен на въезде в Челябинск, связан с работами на местном гранитном карьере.Виталий Безруков отметил, что это явление не опасно для жизни и здоровья местных жителей. Но также он указал, что пыль, появившаяся в результате работ на гранитном карьере, не должна попасть на территорию санитарной зоны карьера.