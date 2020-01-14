ИА «Ореанда-Новости». В Челябинске выпал зелёный снег. Сотрудники Минэкологии дали объяснение этому явлению.

По словам представителя министерства экологии по Челябинской области Виталия Безрукова, зеленоватый оттенок снега, который был обнаружен на въезде в Челябинск, связан с работами на местном гранитном карьере. Гранитная пыль смешалась со снегом и изменила его цвет.

Виталий Безруков отметил, что это явление не опасно для жизни и здоровья местных жителей. Но также он указал, что пыль, появившаяся в результате работ на гранитном карьере, не должна попасть на территорию санитарной зоны карьера.

Сотрудники регионального отделения Минэкологии планируют проверить соблюдение технологических норм, применяемых на передвижной лаборатории.

 