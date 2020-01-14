14.01.2020, 13:46
В Челябинске выпал зелёный снег
ИА «Ореанда-Новости». В Челябинске выпал зелёный снег. Сотрудники Минэкологии дали объяснение этому явлению.
По словам представителя министерства экологии по Челябинской области Виталия Безрукова, зеленоватый оттенок снега, который был обнаружен на въезде в Челябинск, связан с работами на местном гранитном карьере. Гранитная пыль смешалась со снегом и изменила его цвет.
Виталий Безруков отметил, что это явление не опасно для жизни и здоровья местных жителей. Но также он указал, что пыль, появившаяся в результате работ на гранитном карьере, не должна попасть на территорию санитарной зоны карьера.
Сотрудники регионального отделения Минэкологии планируют проверить соблюдение технологических норм, применяемых на передвижной лаборатории.
По словам представителя министерства экологии по Челябинской области Виталия Безрукова, зеленоватый оттенок снега, который был обнаружен на въезде в Челябинск, связан с работами на местном гранитном карьере. Гранитная пыль смешалась со снегом и изменила его цвет.
Виталий Безруков отметил, что это явление не опасно для жизни и здоровья местных жителей. Но также он указал, что пыль, появившаяся в результате работ на гранитном карьере, не должна попасть на территорию санитарной зоны карьера.
Сотрудники регионального отделения Минэкологии планируют проверить соблюдение технологических норм, применяемых на передвижной лаборатории.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии