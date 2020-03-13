13.03.2020, 09:20
В Челябинской области оштрафовали директора, оскорбившего учителя
ИА «Ореанда-Новости». В Челябинской области директора школы оштрафовали за оскорбление учителя. Об этом рассказали в пресс-центре прокуратуры региона.
Сообщается, что директор, который нецензурно высказался в отношении учителя, получил штраф в размере 10 тысяч рублей. В ходе проверки прокуратурой Миасса выяснилось, что причиной оскорбления стал конфликт между преподавателем и директором из-за несвоевременной выплаты заработной платы. В ходе ссоры директор школы нецензурно высказался в отношении учителя.
Прокуратура возбудила дело об административном нарушении.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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