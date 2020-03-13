ИА «Ореанда-Новости». В Челябинской области директора школы оштрафовали за оскорбление учителя. Об этом рассказали в пресс-центре прокуратуры региона.

Сообщается, что директор, который нецензурно высказался в отношении учителя, получил штраф в размере 10 тысяч рублей. В ходе проверки прокуратурой Миасса выяснилось, что причиной оскорбления стал конфликт между преподавателем и директором из-за несвоевременной выплаты заработной платы. В ходе ссоры директор школы нецензурно высказался в отношении учителя.

Прокуратура возбудила дело об административном нарушении.

