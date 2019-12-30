



Инциден произошёл сегодня, 30 декабря, на автомобильной заправке в городе Сатка. Пресс-служба МЧС Челябинской области сказала о возгорание на заправке по улице 100-летия комбината Магнезит 7А.По данным МЧС, до происшествия на территории АЗС стоял отчётливый запах газа. Огонь успел перейти перекинуться на крышу соседней автомойки до приезда спасателей.В социальной сети Telegram было опубликовано 2 видео, которые запечатлели возгорание и взрыв.