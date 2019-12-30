30.12.2019, 20:48
В Челябинской области произошёл взрыв на автозаправке
ИА «Ореанда-Новости». В Челябинской области произошёл взрыв на автозаправке, сообщает местное издание «Саткинский рабочий».
Инциден произошёл сегодня, 30 декабря, на автомобильной заправке в городе Сатка. Пресс-служба МЧС Челябинской области сказала о возгорание на заправке по улице 100-летия комбината Магнезит 7А. Информации о взрыве не поступало, пострадал 1 человек, который сейчас находится в местной больнице в удовлетворительном состоянии. По данным МЧС, до происшествия на территории АЗС стоял отчётливый запах газа. Огонь успел перейти перекинуться на крышу соседней автомойки до приезда спасателей.
В социальной сети Telegram было опубликовано 2 видео, которые запечатлели возгорание и взрыв.
Инциден произошёл сегодня, 30 декабря, на автомобильной заправке в городе Сатка. Пресс-служба МЧС Челябинской области сказала о возгорание на заправке по улице 100-летия комбината Магнезит 7А. Информации о взрыве не поступало, пострадал 1 человек, который сейчас находится в местной больнице в удовлетворительном состоянии. По данным МЧС, до происшествия на территории АЗС стоял отчётливый запах газа. Огонь успел перейти перекинуться на крышу соседней автомойки до приезда спасателей.
В социальной сети Telegram было опубликовано 2 видео, которые запечатлели возгорание и взрыв.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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