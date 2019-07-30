ИА «Ореанда-Новости» Из-за сильной засухи в Карталинском районе Челябинской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации, а также особый противопожарный режим. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на администрацию района.

В регионе создана рабочая группа, члены которой осматривают посевы на полях для определения необходимости списывания их или же перевода на кормовую крупу. Отмечается, что запас влаги в почве отсутствует на глубине до 10 сантиметров.