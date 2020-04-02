ИА «Ореанда-Новости».  Три новых инфицированных коронавирусом в Вологодской области - из Череповца, рассказал в социальной сети "ВКонтакте" Вадим Германов, мэр города. 

Напомним, что в городе Череповце ранее было выявлено 9 случаев заражения коронавирусом. 

Также Германов сообщил, что более 500 жителей Череповца, которые контактировали с первыми инфицированными коронавирусом, в настоящее время находятся на самоизоляции. Их контролируют сотрудники правоохранительных органов. 

Ранее была распространена информация, что первым инфицированным коронавирусом стал сотрудник "Северстали", приехавший в Череповец из российской столицы вместе с супругой.