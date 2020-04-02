02.04.2020, 13:00
В Череповце проинформировали о жителях, инфицированных коронавируом
ИА «Ореанда-Новости». Три новых инфицированных коронавирусом в Вологодской области - из Череповца, рассказал в социальной сети "ВКонтакте" Вадим Германов, мэр города.
Напомним, что в городе Череповце ранее было выявлено 9 случаев заражения коронавирусом.
Также Германов сообщил, что более 500 жителей Череповца, которые контактировали с первыми инфицированными коронавирусом, в настоящее время находятся на самоизоляции. Их контролируют сотрудники правоохранительных органов.
Ранее была распространена информация, что первым инфицированным коронавирусом стал сотрудник "Северстали", приехавший в Череповец из российской столицы вместе с супругой.
Напомним, что в городе Череповце ранее было выявлено 9 случаев заражения коронавирусом.
Также Германов сообщил, что более 500 жителей Череповца, которые контактировали с первыми инфицированными коронавирусом, в настоящее время находятся на самоизоляции. Их контролируют сотрудники правоохранительных органов.
Ранее была распространена информация, что первым инфицированным коронавирусом стал сотрудник "Северстали", приехавший в Череповец из российской столицы вместе с супругой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии