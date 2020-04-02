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Напомним, что в городе Череповце ранее было выявлено 9 случаев заражения коронавирусом.Также Германов сообщил, что. Их контролируют сотрудники правоохранительных органов.Ранее была распространена информация, что первым инфицированным коронавирусом стал сотрудник "Северстали", приехавший в Череповец из российской столицы вместе с супругой.