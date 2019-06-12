12.06.2019, 22:06
В Череповце сделали стометровый бутерброд с маслом
ИА «Ореанда-Новости». Самый большой бутерброд в стране сделали сегодня в Череповце на фестивале «Молочные традиции».
Бутерброд с маслом вышел в длину 100 метров 83 сантиметра. Весил он около 110 килограммов.
Отмечается, что поучаствовать в создании бутерброда-гиганта могли не только профессиональные повара, но и любой желающий. Процесс приготовления контролировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
Бутерброд с маслом вышел в длину 100 метров 83 сантиметра. Весил он около 110 килограммов.
Отмечается, что поучаствовать в создании бутерброда-гиганта могли не только профессиональные повара, но и любой желающий. Процесс приготовления контролировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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