Бутерброд с маслом вышел в длину 100 метров 83 сантиметра. Весил он около 110 килограммов.Отмечается, что поучаствовать в создании бутерброда-гиганта могли не только профессиональные повара, но и любой желающий. Процесс приготовления контролировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.