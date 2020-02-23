ИА «Ореанда-Новости». В акваторию Чёрного моря вошёл американский ракетный эсминец УРО Ross.

Национальный центр управления обороной РФ сообщил о том, что в акваторию Чёрного моря вошёл американский ракетный эсминец УРО Ross. Также сообщается, что Черноморский флот России следит за действиями военного корабля.

Силы и средства Черноморского флота направлены на слежение за эсминцем США, уточняет центр.

Военные корабли США часто заплывают в Чёрное море. Последний такой заход произошёл в декабре прошлого года, когда тот же самый ракетный эсминец зашёл в юго-западную часть акватории Чёрного моря. Тогда он также был взят на сопровождение силами Черноморского флота РФ.