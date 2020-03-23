23.03.2020, 23:25
В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус
ИА «Ореанда-Новости». В Тивате 35-летняя россиянка была задержана за пост на своей странице в Facebook о том, что в Черногории есть уже более 1000 случаев заражения и 1 летальный исход. По официальным данным, смертельный исход действительно есть, но зафиксировано всего 22 случая заражение коронавирусом нового типа.
В ближайшее время ей придётся предстать перед прокурором. Полиция в посольство России ещё не обращалась.
Ранее ИА «Ореанда-Новости» писало о назначении штрафа в размере 3 млн руб за распространение недостоверной информации о коронавирусе.
В ближайшее время ей придётся предстать перед прокурором. Полиция в посольство России ещё не обращалась.
Ранее ИА «Ореанда-Новости» писало о назначении штрафа в размере 3 млн руб за распространение недостоверной информации о коронавирусе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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