ИА «Ореанда-Новости». В Тивате 35-летняя россиянка была задержана за пост на своей странице в Facebook о том, что в Черногории есть уже более 1000 случаев заражения и 1 летальный исход. По официальным данным, смертельный исход действительно есть, но зафиксировано всего 22 случая заражение коронавирусом нового типа. 

В ближайшее время ей придётся предстать перед прокурором. Полиция в посольство России ещё не обращалась.

Ранее ИА «Ореанда-Новости» писало о назначении штрафа в размере 3 млн руб за распространение недостоверной информации о коронавирусе.