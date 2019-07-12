ИА «Ореанда-Новости» Родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова было переименовано в честь первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Такое решение было единогласно принято парламентом республики. Село Центарой получило название Ахмат-Юрт, уточняет РИА Новости.

Решение о переименовании населённого пункта приняли селяне ещё в мае, Совет депутатов села внёс предложение в чеченский парламент.