12.07.2019, 17:28
В честь Ахмата Кадырова в Чечне назвали село
ИА «Ореанда-Новости» Родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова было переименовано в честь первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Такое решение было единогласно принято парламентом республики. Село Центарой получило название Ахмат-Юрт, уточняет РИА Новости.
Решение о переименовании населённого пункта приняли селяне ещё в мае, Совет депутатов села внёс предложение в чеченский парламент.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии