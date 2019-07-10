ИА «Ореанда-Новости» В Чите местная жительница угнала автомобиль такси, когда водитель отлучился в магазин, и доехала на нём до своего дома. Об этом передаёт пресс-служба регионального управления МВД.

По данным следствия, водитель такси ночью забрал клиентку, по пути ему понадобилось выйти в магазин, когда он вернулся, машины и женщины уже не было. После этого водитель обратился в правоохранительные органы.

Полицейские установили, что женщина не дождалась водителя, пересела за руль и доехала до дома, оставив машину такси около подъезда. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы.