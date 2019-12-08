08.12.2019, 11:21
В Чувашии жертвами ДТП стали взрослый и две школьницы
ИА «Ореанда-Новости». В ГУ МВД сообщили что в результате ДТП в Чувашии погибли три человека. В сообщении заявлено, что легковой автомобиль влетел под трактор с прицепом. Авария случилась в Ячиксом районе в субботу в 18.40.
В материале говорится, что автомашина Kia Rio столкнулась с перевозившим в прицепе древесину трактором МТЗ, который двигался в попутном направлении.
В сообщении говорится, что аварии могла случилась из-за того, что водитель иномарки, который два года назад получил права, отвлекся. Также было заявлено, что иномарки двигалась со скоростью, превышающей установленную. В аварии погиб водитель легкового автомобиля и две пассажирки - школьницы, которые учились в 8 и 10 классе.
В материале говорится, что автомашина Kia Rio столкнулась с перевозившим в прицепе древесину трактором МТЗ, который двигался в попутном направлении.
В сообщении говорится, что аварии могла случилась из-за того, что водитель иномарки, который два года назад получил права, отвлекся. Также было заявлено, что иномарки двигалась со скоростью, превышающей установленную. В аварии погиб водитель легкового автомобиля и две пассажирки - школьницы, которые учились в 8 и 10 классе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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