В материале говорится, что автомашина Kia Rio столкнулась с перевозившим в прицепе древесину трактором МТЗ, который двигался в попутном направлении.В сообщении говорится, что аварии могла случилась из-за того, что водитель иномарки, который два года назад получил права, отвлекся. Также было заявлено, что иномарки двигалась со скоростью, превышающей установленную. В аварии погиб водитель легкового автомобиля и две пассажирки - школьницы, которые учились в 8 и 10 классе.