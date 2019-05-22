Дискуссия перешла в научно-общественную область - здесь возникли два противоположных друг другу мнения.Иван Грозный, по их мнению, заложил основы Русского государства и помог строительству многих городов и храмовых сооружений. В этом вопросе сторонников поддерживают священники, напоминая, что именно при правлении Ивана Грозного на территории Чувашии впервые стали появляться храмы и церкви. В основании Чебоксарской крепости и форпоста Алатырь (теперь это город в Чувашской Республике) этот государь сыграл значительную роль.К ним присоединяется и Чувашский национальный конгресс, уверяя, что никаких прямых связей между действиями Ивана IV и развитием чувашского общества не наблюдается. Одним из первых в Чувашии против установки памятника выступили сотрудники Чувашского государственного института гуманитарных наук.В столице Чувашии ситуация с памятником пока временно приостановлена, в отличие от 35-тысячного Алатыря, где сторонники заручились поддержкой местного населения.







