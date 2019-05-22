22.05.2019, 23:04
В Чувашии решают вопрос установки памятника Ивану Грозному
ИА "Ореанда-Новости" Споры о том, нужен ли чувашам памятник Ивану Грозному или с этим вопросом стоит повременить, не утихают до настоящего времени. Дискуссия перешла в научно-общественную область - здесь возникли два противоположных друг другу мнения.
Сторонники установки памятника русскому царю Ивану IV считают, что личность правителя, несмотря на неоднозначные оценки его деятельности, способствовала объединению русских земель в единое государство. Иван Грозный, по их мнению, заложил основы Русского государства и помог строительству многих городов и храмовых сооружений. В этом вопросе сторонников поддерживают священники, напоминая, что именно при правлении Ивана Грозного на территории Чувашии впервые стали появляться храмы и церкви. В основании Чебоксарской крепости и форпоста Алатырь (теперь это город в Чувашской Республике) этот государь сыграл значительную роль.
Противники увековечивания образа Ивана Грозного в камне считают, что личность эта весьма неоднозначная и противоречивая, и установка памятника будет поспешным решением. К ним присоединяется и Чувашский национальный конгресс, уверяя, что никаких прямых связей между действиями Ивана IV и развитием чувашского общества не наблюдается. Одним из первых в Чувашии против установки памятника выступили сотрудники Чувашского государственного института гуманитарных наук.
Правительство Чувашской Республики, в целом, выступает за установку памятника, однако, напоминают общественности пожелания президента России Владимира Путина о необходимости учёта народного мнения в этом вопросе. В столице Чувашии ситуация с памятником пока временно приостановлена, в отличие от 35-тысячного Алатыря, где сторонники заручились поддержкой местного населения.
Сторонники установки памятника русскому царю Ивану IV считают, что личность правителя, несмотря на неоднозначные оценки его деятельности, способствовала объединению русских земель в единое государство. Иван Грозный, по их мнению, заложил основы Русского государства и помог строительству многих городов и храмовых сооружений. В этом вопросе сторонников поддерживают священники, напоминая, что именно при правлении Ивана Грозного на территории Чувашии впервые стали появляться храмы и церкви. В основании Чебоксарской крепости и форпоста Алатырь (теперь это город в Чувашской Республике) этот государь сыграл значительную роль.
Противники увековечивания образа Ивана Грозного в камне считают, что личность эта весьма неоднозначная и противоречивая, и установка памятника будет поспешным решением. К ним присоединяется и Чувашский национальный конгресс, уверяя, что никаких прямых связей между действиями Ивана IV и развитием чувашского общества не наблюдается. Одним из первых в Чувашии против установки памятника выступили сотрудники Чувашского государственного института гуманитарных наук.
Правительство Чувашской Республики, в целом, выступает за установку памятника, однако, напоминают общественности пожелания президента России Владимира Путина о необходимости учёта народного мнения в этом вопросе. В столице Чувашии ситуация с памятником пока временно приостановлена, в отличие от 35-тысячного Алатыря, где сторонники заручились поддержкой местного населения.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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