31.05.2019, 19:42
В Дагестане, Чечне и Ингушетии перенесли ЕГЭ
ИА «Ореанда-Новости» Единые государственные экзамены (ЕГЭ) были перенесены на резервные дни в Дагестане, Чечне и Ингушетии. Экзамен выпадает на дни празднования священного праздника мусульман Ураза-Байрама. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки Дагестана.
Перенос аттестации был согласован с Рособрнадзором. Празднование Ураза-Байрам пройдёт 5, 6 и 7 июня. В эти дни школьникам предстояло сдать ЕГЭ по иностранному языку. Теперь же экзамен выпускники сдадут 27 и 28 июня.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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