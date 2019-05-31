Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки Дагестана.

Перенос аттестации был согласован с Рособрнадзором. Празднование Ураза-Байрам пройдёт 5, 6 и 7 июня. В эти дни школьникам предстояло сдать ЕГЭ по иностранному языку. Теперь же экзамен выпускники сдадут 27 и 28 июня.