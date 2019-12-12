ИА «Ореанда-Новости». В Дагестане четырёх женщин заподозрили в купле-продаже ребёнка.

В Дагестане под подозрение в купле-продаже ребёнка попали четыре женщины. Следователи возбудили в их отношение уголовное дело. О схеме, которую провернули женщины, сообщил Следственный комитет РФ.

Жительница города Избербаш написала заявление о пропаже своей дочки. Однако с момента «пропажи» прошло больше четырёх лет, а девочка была передана на воспитание в более обеспеченную семью добровольно. Следствие выяснило, что в 2014 году женщина продала свою дочь за 100 тысяч рублей незнакомке. Сделка проходила в сговоре с ещё двумя женщинами, которые «способствовали» процессу.

После того, как факт купли-продажи стал известен следователям, женщина решила избежать наказания и написала заявление о пропаже ребёнка в декабре 2019 года.

На данный момент ребёнок находится в семье, которая совершила сделку. Вопрос о передаче девочки в органы опеки в процессе решения.