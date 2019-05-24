ИА «Ореанда-Новости» Представители информационного центра Национального антитеррористического комитета сообщили, что на территории Кизилюртовском района Республики Дагестан сотрудники правоохранительных органов ликвидировали трёх боевиков. На месте боевого столкновения были обнаружены автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы.

В районе был введён режим контртеррористической операции. Сотрудники правоохранительных органов осматривали нежилую часть дома в селении Султан-Янги-Юрт и попали под обстрел. В перестрелке нападавшие были уничтожены. Силовики и гражданские лица не пострадали.

На месте спецоперации проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.