ИА «Ореанда-Новости». В Дагестане полицейские занимаются расследованием нападения мужчины на школу, пишет «МК».



Отмечается, что в селе Уллуая 33-летний мужчина ворвался в школу, вооружившись кухонным топором и молотком. По предварительной версии, он потребовал выключить музыку, из-за которой его ребёнок не мог заснуть. При это в школе в этот день отмечали «День здоровья».



Телеграм-канал Mash сообщает, что на мужчине была маска Джокера - персонажа комиксов и фильмов про Бэтмена.



По имеющимся данным, никто не пострадал, прибывшие полицейские задержали мужчину и изъяли опасные предметы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела