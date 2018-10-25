ИА «Ореанда-Новости». Начальник отдела ГИБДД в Дагестане задержан по подозрению в уголовном деле по превышению полномочий. По версии следствия, он избил водителя маршрутного такси – перегородил дорогу, кинул в лицо ключи и нанёс удары в голову.

Это случилось в Буйнакском районе Дагестана. Представитель пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Дагестану сообщил, что руководитель отдела ГИБДД Кази Казиев проходит подозреваемым в уголовном деле по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). В среду полицейский был задержан.

В начале октября в городскую прокуратуру обратился житель Буйнакского района, водитель маршрутного такси, он заявил, что сотрудник полиции, передвигавшийся на гражданском автомобиле, нанёс ему тяжкие телесные повреждения. Прокуратура направила заявление гражданина в Буйнакский межрайонный следственный отдел СУ СК по Дагестану для организации проверки и принятия решения.

Пока длилась проверка, в пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что в случае подтверждения факта избиения, он будет уволен из органов «по отрицательным мотивам». Также в МВД пообещали привлечь к дисциплинарной ответственности вышестоящее руководство.

Представитель городской прокуратуры А. Биярсланов в свою очередь сообщил, что проверка установила, что начальник ОГИБДД одетый в форменное обмундирование перегородил дорогу на своём автомобиле «Lexus LX570», заставив водителя маршрутки остановиться.

– Используя ненормативную лексику, потребовал представить водителю документы на транспортное средство и водительское удостоверение, извлёк ключи из замка зажигания автомобиля и демонстративно бросил их в лицо потерпевшего. После этого он нанёс водителю удары в область головы и шеи и уехал с места происшествия, – рассказал А. Биярсланов, его слова цитирует информационный ресурс «РИА Дагестан».

Сейчас сотрудник полиции задержан, а уголовное дело взяла на контроль прокуратура Буйнакска.