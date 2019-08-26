ИА «Ореанда-Новости». В Дагестане прокуратура нашли около 200 поддельных пенсионеров и инвалидов, которые получали пенсию, пишет РИА Новости.



Проверки пошли после того, как заместитель главы села Кулецма в Левашинском районе Дагестана прибавил себе 34 года, чтобы получать трудовую пенсию. Всего он получил около 155 тысяч рублей.



В прокуратуре говорят, что по таким же делам у них уже есть 150-200 материалов. В надзорном ведомстве пояснили, что в список попали не только те, кто незаконно получает пенсию, но и те, кто необоснованно оформил себе инвалидность.