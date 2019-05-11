ИА «Ореанда-Новости». В двух районах Дагестана уже приступили к восстановлению энергоснабжения, которое было нарушено в результате схода селя. В АО «Дагестанская сетевая компания» сообщили, что селевые воды подмыли опору на линии 35 кВ "Бежта-Шаури".

Без энергоснабжения оказались Цунтинский район (частично) и Бежтинский участок. В восстановлении линии задействованы одна бригада энергетиков и четыре единицы спецтехники. Электричество обещают вернуть в дома местных жителей в максимально кратчайшие сроки.