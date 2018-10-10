ИА «Ореанда-Новости». Трое из пяти подростков, пострадавших 2 октября при взрыве в дагестанской школе, скончались в больнице. Об этом сообщили в среду в региональном Минздраве, информацию передаёт РИА Новости.



По данным ресурса, погибли подростки, которые в результате инцидента получили ожоги 80-90 процентов тела.

Двое подростков четырнадцати и шестнадцати лет, у которых были ожоги более 90 процентов тела, скончались в больнице в Махачкале. Третий пострадавший восемнадцати лет, который получил ожоги 80 процентов тела, умер в ожоговом центре Нижнего Новгорода, передаёт информагентство слова представителя Минздрава.

Напомним, взрыв произошёл 2 октября в спортивной школе в Левашинском районе Дагестана. Пять подростков пострадали, получив ожоги от 60 до 90 процентов тела. В МЧС назвали причину взрыва – утечка газовоздушной смеси. Вечером 3 октября троих пострадавших отправили на вертолёте в Нижний Новгород для дальнейшего оказания медицинской помощи.

После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело. Напомним, взрыв произошёл после того, как включили напольные электрические весы в помещении тренерской комнаты. На самом деле весы лишь стали источником взрыва – их включение дало искру, которая стала причиной взрыва газа, скопившегося в помещении.

После сообщения о случившемся, на место выехали 32 сотрудника МЧС и 10 единиц спасательной техники для ликвидации последствий взрыва. При осмотре места происшествия, специалисты пришли к выводу, что утечка произошла из газовой трубы, которая находится впритык со зданием школы. Газ попал в помещение через трещины в стенах и скапливался там. Электроприбор спровоцировал искру и взрыв.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Продолжаются следственные мероприятия. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также вычислены виновные в утечке газа должностные лица.