В среду в материале газеты "Коммерсант" сообщалось, что Минсельхоз получил поручение от вице-премьера Алексея Гордеева о проработке вопроса о том, чтобы ограничить импорт адаптированных молочных смесей в России.Балабанова заявила, что на эту пору существует ряд смесей, предназначенных для детей с особыми потребностями, производство которых ввиду особенностей их формул нельзя локализовать. Баланова сказала, что, для того, чтобы малыши не остались без еды, необходим осторожный и взвешенный подход.Вице-президент заявила, что компания Danone при наличии ингредиентов необходимого качества готова локализоваться в большей степени. Балабанова заметила, что в ряде случаев требования компании к качеству сырья намного жёстче национальных.