ИА «Ореанда-Новости». Дело обвиняемого в изнасилованиях может включать в себя больше эпизодов.

Следственный комитет сообщил журналистам, что в серии изнасилований, которые были совершены в период с 2004 по 2017, может быть больше случаев. На данный момент эпизодов насчитывается пять.

В 13-летний период продолжительности серии в правоохранительные органы поступило 5 обращений от местных жителей. Их может быть больше, если появятся ещё потерпевшие, по каким-то причинам не обратившиеся ранее.

Мужчине, обвинённому в изнасилованиях в Стрежевом Томской области, предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. С понедельника, задержанный находится под стражей.