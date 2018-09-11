ИА «Ореанда-Новости». В деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок» появился новый персонаж – завербованный российский дипломат. Он, предположительно, раскрыл личности подозреваемых в совершении данного преступления, это утверждает британское издание Daily Express.



По данным британского издания, завербованный российский дипломат под кодовым прозвищем «Аполлон» опознал подозреваемых в отравлении Скрипалей. Он дал британским разведчикам исчерпывающую информацию, в том числе о «международной шпионской сети Москвы».

Сообщается, что агент британской внешней разведки МI6, который выдавал себя за арт-дилера, завербовал сотрудника российского посольства в Италии. На вербовку у него ушло несколько месяцев, но она увенчалась успехом. По утверждению Daily Express, российский дипломат захотел уехать из России, обосновав своё желание тем, что руководство якобы нацелено на конфликт с Западом.

По заверению прессы, в задачи дипломата в посольстве входил сбор конфиденциальной и секретной информации о НАТО из минобороны Италии в период пребывания на посту главы военного ведомства Роберты Пинотти.

Завербованного дипломата «Аполлон» доставили в Великобританию еще в апреле, в сельский район страны, адрес его места пребывания был засекречен.

Его в течение нескольких недель подвергали допросам, где он предоставил британской контрразведке «широкий спектр рутинной и конфиденциальной информации о том, как Москва управляет своей сетью тайных агентов по всему миру».

На допросах ему показали изображения подозреваемых в отравлении Скрипалей лиц, которые прибыли в Великобританию по паспортам на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, и он якобы «смог идентифицировать этих мужчин как оперативников ГРУ». Сообщается, что он передал и подлинную информацию о личностях подозреваемых.

Ранее издание Daily Mirror, ссылаясь на источники в службах безопасности, сообщало, что подозреваемые под псевдонимами Петров и Боширов действовали не в одиночку, и им помогали еще четыре человека. То есть команда «чистильщиков» состояла из шести человек. Двое распыляли на кладбище, куда должны были отправиться Скрипали, оружие «Новичок». Группа поддержки должна была устроить ДТП, если бы операция с нервно-паралитическим веществом сорвалась.