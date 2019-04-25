ИА «Ореанда-Новости» Врачи из экстренного центра по борьбе с лихорадкой Эбола на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), угрожают с 29 апреля начать забастовку, если не будут предприняты мер по их защите. Вооруженные отряды ополчения «Май-май» совершают нападения на медиков, при этом их поддерживает местное население. Они не верят, что лихорадка Эбола существует, и считают, что врачи действуют против них в сговоре с властями страны и зарубежными государствами. Так, 19 апреля был убит старший эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Моузоко из Камеруна, два медработника были ранены.

Свирепствующая на востоке ДРК эпидемия смертельно опасной лихорадки Эбола считается второй по масштабу в истории после вспышки заболевания в Западной Африке в 2013–15 годах, когда от неё умерли более 10 тысяч человек. О нынешней эпидемии ВОЗ объявила 1 августа 2018 года. От лихорадки скончались 880 человек, более 500 госпитализированы.

24 апреля местная администрация сообщила об аресте предполагаемого организатора нападений на медиков и нескольких его сообщников.