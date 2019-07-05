ИА "Ореанда-Новости" В День семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается в России 8 июля, пассажиры города Москвы получат в подарок открытки с изображением ромашек. Такое решение приняло руководство Московской железной дороги.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте вышеуказанного ведомства. Открытку, на которой изображён главный символ предстоящего праздника, вручат московским пассажирам, которые, в свою очередь, могут заполнить и отправить её по почте. Отправить тёплые слова своим родным и близким можно будет, получив открытку на территории Ярославского и Казанского вокзалов, а также на станции московского метрополитена «Лужники» (Московское центральное кольцо).

Помимо раздачи открыток с ромашками, железнодорожники организовали на Ярославском вокзале выставку детских рисунков. Она откроется в День семьи, любви и верности и продлится пять дней. Авторы рисунков являются победителями всероссийского конкурса под названием «Семья – душа России». По информации, предоставленной пресс-службой Московской железной дороги, другие точки транспортной магистрали также будут участвовать в акции. Они готовят различные культурно-массовые мероприятия для пассажиров в этот день.

Отдельного внимания заслуживает город Муром. Ведь именно в этом городе жили святые Пётр и Февронья, в честь которых и был учреждён этот праздник. Их семейные отношения считаются в русской традиции эталоном любви и преданности друг к другу. В честь этого в поездах, следующих по маршруту Москва – Муром и обратно, для пассажиров будут размещены поздравительные банеры.