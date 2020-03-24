ИА «Ореанда-Новости». Департамент здравоохранения Москвы назвал причину смерти пациентки больницы в Коммунарке. В департаменте заявили, что пожилая женщина скончалась не из-за коронавируса.

Сообщается, что у пациентки была паллиативная стадия онкологического заболевания. Метастазы поразили внутренние органы и ткани. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания, уточнили в департаменте.

69-летняя женщина поступила в больницу в Коммунарке из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Тест на коронавирус подтвердил отсутствие заболевания у погибшей.