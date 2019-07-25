ИА «Ореанда-Новости» В детских лагерях отдыха в Якутии в ходе проверок был выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности. Всего нарушения обнаружены в 10 объектах Верхневилюйского и Томпонского районов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по республике.

На всей территории республики на данный момент на учёт поставлен 661 объект детского летнего отдыха. Основное нарушение - неисправность систем противопожарной защиты, а также плохое состояние путей эвакуации. 72 должностных лица привлечены к административной ответственности.