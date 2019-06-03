03.06.2019, 09:27
В детском оздоровительном лагере на зарядке умер ребёнок
ИА «Ореанда-Новости» Во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере «Колосок» в Амурской области скончался ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Инцидент произошёл 2 июня в то время, когда дети выполняли утренние физические упражнения, отмечается, что погиб мальчик 2005 года рождения. При этом ребёнок находился в учреждении в рамках спортивной профильной смены.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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