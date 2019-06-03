ИА «Ореанда-Новости»   Во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере «Колосок» в  Амурской области скончался ребёнок. Об этом сообщили  в пресс-службе правительства региона.

Инцидент произошёл 2 июня в то время, когда дети выполняли утренние физические упражнения, отмечается, что погиб мальчик 2005 года рождения.  При этом ребёнок находился в учреждении в рамках спортивной профильной смены.