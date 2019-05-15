15.05.2019, 18:40
В детском саду Воронежа ребёнок отравился крысиным ядом
ИА «Ореанда-Новости» В воронежском детском саду четырёхлетний ребёнок отравился крысиным ядом, найденным в шкафчике для одежды. Об этом сообщает региональное управление СК РФ. Ребёнок был госпитализирован. Отмечается, что инцидент произошёл в апреле текущего года, мальчик обнаружил в своём шкафчике для вещей средство для травли грызунов и решил его попробовать. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что смертельную отраву в детском саду оставили сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», проводившие в целях профилактики дератизацию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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