ИА «Ореанда-Новости» В воронежском детском саду четырёхлетний ребёнок отравился крысиным ядом, найденным в шкафчике для одежды. Об этом сообщает региональное управление СК РФ. Ребёнок был госпитализирован. Отмечается, что инцидент произошёл в апреле текущего года, мальчик обнаружил в своём шкафчике для вещей средство для травли грызунов и решил его попробовать. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что смертельную отраву в детском саду оставили сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», проводившие в целях профилактики дератизацию.