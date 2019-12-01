эзКонцерт прошёл в провинции Дейр-эз-Зор. Здесь военнослужащие из РФ помогают налаживать мирную жизнь, восстанавливают через Ефрат сообщение. Сейчас сюда возвращаются беженцы.Юта известна как исполнительница таких популярных песен, как "Любимый мой", "За Россию", "Моя родина", "Когда настанут холода".