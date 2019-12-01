01.12.2019, 08:42
В Дейр-эз-Зоре для военных РФ выступила певица Юта
ИА «Ореанда-Новости»Певица Юта дала концерт в сирийском Дейр-эз-Зор. На концерте певицы присутствовали военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон, выполняющие задачи оказания гуманитарной помощи жителям Сирии и патрулирования, а также сотрудники российской военной полиции.
Концерт прошёл в провинции Дейр-эз-Зор. Здесь военнослужащие из РФ помогают налаживать мирную жизнь, восстанавливают через Ефрат сообщение. Сейчас сюда возвращаются беженцы.
Юта известна как исполнительница таких популярных песен, как "Любимый мой", "За Россию", "Моя родина", "Когда настанут холода".
Концерт прошёл в провинции Дейр-эз-Зор. Здесь военнослужащие из РФ помогают налаживать мирную жизнь, восстанавливают через Ефрат сообщение. Сейчас сюда возвращаются беженцы.
Юта известна как исполнительница таких популярных песен, как "Любимый мой", "За Россию", "Моя родина", "Когда настанут холода".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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