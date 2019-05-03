ИА «Ореанда-Новости». 3 мая около 9 утра начался приём документов на получение паспортов по упрощённой схеме для жителей ДНР. По словам очевидцев, в самопровозглашённой республике выстроились очереди из желающих получить российские паспорта.

К началу открытия службы по выдаче паспортов у здания миграционной службы МВД собралось более 80 человек. Очевидцы, жители Донецка, рассказали, что очередь образовалась с пяти утра, все хотят получить российские паспорта в первых рядах, так как ждали этого момента пять лет.

С 7 мая документы для оформления российского гражданства по упрощённой схеме можно будет сдать во всех подразделениях ДНР. Рассматривать документы будут в Ростовской области, принимать документы будут в ДНР уполномоченные лица. Предположительно, ждать паспорт придётся около трёх месяцев, отказываться от украинского гражданства при этом не обязательно.