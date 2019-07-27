ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин завил, что украинские военные в Донбассе ведут разведку под прикрытием миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Басурин утверждает, что Вооружённые силы Украины лишь создают видимость помощи в наблюдении за ситуацией в районе конфликта. Он указал на то, что подобные действия являются серьёзным нарушением положений конвенций, которые запрещают осуществлять разведывательные мероприятия под видом представителей международных организаций, а также врачей и сотрудников гуманитарных миссий.

Договорённость об этом была достигнута 17 июля. Через 4 дня начали действовать изданные обеими сторонами приказы о прекращении боевых действий.