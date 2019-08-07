ИА «Ореанда-Новости» В Народной милиции самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили, что украинская армия привела в высшую степень боевой готовности отряды, дислоцированные на мариупольском направлении.

Вблизи населённых пунктов Терновое, Кирово и Андреевка, находящихся под контролем Вооружённых сил Украины, 152 и 122-миллиметровых артиллерийские орудия выходят на огневые позиции. Подразделения резерва 35-й и 36-й бригад морской пехоты приблизились к линии разграничения и развернулись в боевые порядки. «В Мариуполе по тревоге подняты полк «Азов» и подразделения 56-й мотопехотной бригады. Они выдвинулись в район сосредоточения на севере города в готовности прибыть на передовые позиции», – указано в сообщении, опубликованном Донецким агентством новостей. Зафиксирована повышенная активность беспилотных летательных аппаратов в районе линии соприкосновения. Два дрона уничтожены ополченцами.

«Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям против нашей республики», – заявили в милиции, добавив, что не исключают возможности совершения в скором времени террористических актов рядом с линией соприкосновения «с целью создания повода для начала наступления».