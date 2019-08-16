ИА «Ореанда-Новости» В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили, что на этой неделе украинские военные ещё активнее, чем раньше, обстреливают жилые районы и объекты инфраструктуры республики. Два человека получили ранения.

«Всего за неделю вооруженные формирования Украины усилили ведение огня по жилым районам и муниципальным объектам инфраструктуры республики, совершив 64 нарушения режима прекращения огня… по территории республики было выпущено 24 артиллерийских снаряда калибром 122 миллиметра, шесть танковых снарядов и 91 мина калибром 120 и 82 миллиметра, ранен один мирный житель и один наш защитник», – сказал журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он также проинформировал, что сведения о многочисленных нарушениях с украинской стороны направлены в международные организации. Помимо этого о данных фактах извещены сотрудники Генеральной прокуратуры ДНР в целях возбуждения уголовных дел в отношении офицеров украинской армии, которые отдавали приказы открыть огонь.